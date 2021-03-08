В Мурманской области горностаи залезают в кормушки для птиц

Горностаи часто забираются в птичьи кормушки. Фото: М. Васильева/pikabu.ru

По заполярным пабликам в "ВКонтакте" в последние дни гуляют фотографии очаровательного белого горностая, который залез в кормушку для птиц в поисках легкой еды.

Правда, снимки сделаны достаточно давно - появились они еще год назад на сайте pikabu.ru.

- Один сообразительный горностай стал наведываться в птичью кормушку. Поднимался по лестнице и промышлял внутри емкости. Доступ к кормушке решили ограничить, отстранив ее от лестницы. Увидев такой подвох, горностай растерялся и не знал, что делать, - говорится в описании к фото.

Тогда зверек стал думать, как же ему отобедать. Путем проб и ошибок он догадался не прыгать на жердочку, так как падал вниз, а поднимался на самый верх палки и только тогда спрыгивал на кормушку.

Эти фотографии побудили северян поделиться своими истории встреч с горностаями. Многие видели, как эти красивые белые животные забираются в птичьи кормушки.

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