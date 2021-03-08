Ехавшая в Мурманск Tesla заглохла в Карелии

Tesla не без приключений, но добралась до Мурманской области. Фото: www.instagram.com/teslacars.by

Несмотря на зиму, белорусский автодилер электромобилей Tesla решился на сложное путешествие: доехать из Минска в Териберку.

- "На Tesla по Норвегии любои сможет проехать, а вы попробуи те по России прокатитесь" - писали вы в комментариях к нашему прошлогоднему путешествию к самои севернои точке Европы - мысу Нордкап. И... в этом году мы решили отправиться в путешествие к самои севернои точке европеи скои части России!!! - рассказали, как решились на этот путь, представители автодилера.

В салоне взяли новую Model 3 Long Range и рванули на север. Дорога была сложной: скользко, много аварий по пути. А в Карелии экипаж ждала неприятность - закончился за 561 километр до Мурманска. Пришлось реанимировать аккумулятор, на тросе буксировать к Кемь.

- Стыдно, конечно. В районе пять электростанций, а электромобиль зарядить негде. Представляю, с какой грустью теславоды проезжали мимо Подужемской и Путкинской ГЭС. Вот оно - электричество, рукой подать. А аккумуляторы зарядить никак не получается. Либо в Кеми появится электрозаправка, либо разборка электромобилей. Хотелось бы, чтобы первое, - отреагировал на случившееся глава администрации Кемского района Дмитрий Петров.

Сейчас Tesla благополучно добралась в Мурманскую область.

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