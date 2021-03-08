В Мурманске ударными темпами вывозят снег

В Мурманской области продолжают бороться с последствиями снегопадов. Фото: правительство Мурманской области

Во всех городах, где введен режим повышенной готовности в связи с трудностями по уборке снега, техника работает безостановочно.

Только за минувшие сутки вывезли с улиц Мурманска 3175 тонн снега, использовали 522 тонны пескосоляной смеси. Чище стали 144 придомовых территории, а 7 марта были запланированы работы в 64 дворах, на 24 из них - механизированная посыпка. А вот в ЗАТО Александровск из 275 дворов механизированная уборка возможна только в 93. В остальных случаях приходится справляться лопатами. При этом и в ЗАТО Александровск, и в ЗАТО Североморск руководство считает, что уборка проходит в штатном режиме. Центр управления регионом даже отметил, что в целом снижается поток жалоб людей на неубранный снег. Вот только соцсети пестрят фотографиями и видео застрявших во дворах машин. Может, просто жаловаться устали?

Но цифры - это одно, а проверить результат можно только очно. 6 марта губернатор Андрей Чибис проехал по улицам Полярные Зори, Сомова, Тарана в Мурманске, чтобы посмотреть, как в действительности проходит уборка территорий. В целом глава Заполярья остался доволен, но обратил внимание, что в некоторых местах дворы расчищены, а подъезды у ним нет. Где-то есть проблемы с вывозом мусора, а где-то не расчищены проходы к детским площадкам. На Зои Космодемьянской жители дома взяли лопаты в руки и почистили проходы по двору.

- Взаимовыручка северян достойна уважения. Но нужно, чтобы истории с расчисткой проходов становились исключениями, - считает Андрей Владимирович.

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