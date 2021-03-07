8 марта в Мурманской области будет до -30

В Мурманской области холодает. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Февральские праздничные выходные северян погодой не очень радовали: на Кольский полуостров обрушился снегопад и пришли морозы. На носу мартовские долгие выходные, и, кажется, небесной канцелярии понравилось испытывать нас на прочность.

8 марта 2021 года в Мурманской области тоже будет холодно.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -15-20°, при прояснениях -25-30°, днем -10-15°, местами до -15°. Гололедица, - сообщили в Мурманском управлении по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.

Напомним: еще в понедельник синоптики обещали, что до конца недели будет идти снег, а когда он утихнет, то придут морозы.

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