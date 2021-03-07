Ушла из жизни бывший директор Мурманской областной научной библиотеки

Людмила Максимова умерла на 74-м году жизни. Фото: Мурманская областная научная библиотека

Шести дней не хватило Людмиле Александровне Максимовой, чтобы встретить свой 74 день рождения. Она ушла из жизни 6 марта... Мурманск ее знает как бывшего директора Мурманской областной научной библиотеки, которой она руководила с 1985 по 1991 годы. Попала Людмила Александровна на север в годы обучения в Ленинградском институте культуры, на студенческую практику. И так ей понравилось на Кольском полуострове, что после окончания института она вернулась в Мурманск. Начинала простым библиотекарем, была руководителем отдела искусства, отдела автоматизации библиотечных процессов. Постигала азы маркетинга и рекламы в методической службе "научки". Сама она была родом из села Капушата Республики Удмуртия. Людмилу Александровну любили как доброго человека, талантливого руководителя, пример безграничной преданности своему делу. Редакция "КП" выражает глубокие соболезнования родным и близким.

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