В Мурманской области готовятся к ремонту дорог-2022

К ремонту дорог в 2022 году начали готовиться уже сейчас. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Мурманской области серьезно настроилось на заблаговременную подготовку к ремонтным работам автомобильных дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Техзадание на ремонт дорог общего пользования регионального значения в 2022 году уже готово, сейчас согласовывается окончательная цена, и буквально на следующей неделе "Мурманскавтодор" готов предоставить документы для начала конкурсных процедур.

Заслушали на совещании у вице-губернатора Юрия Сердечкина и отчеты по подготовке к ремонтам дорог в Коле и Мурманске в 2021 году. В Коле уже заключили 7 контрактов, в Мурманске проходят стадию заключения. Значимость этих процессов для области трудно переоценить.

- Качественная дорога должна быть безопасной. Ровная, удобная дорога всегда приводит к снижению ДТП, – сообщил редакции «КП»-Мурманск» начальник УГИБДД УМВД России по Мурманской области, полковник полиции Алексей Тарунин. - Из 67 погибших в 2020 году 35 погибли на федеральной трассе «Кола». Если сюда включить и объездную дорогу вокруг Мурманска, то это еще плюс 6 человек - больше половины. Есть на этой трассе 4 участка, где аварийность максимально высокая.

Инспекторы уверены, что для безопасности движения нужно не только заботиться о комфорте на дорогах, но и разделять встречные потоки, снижать скоростные разрешения, вводить ограничивающие знаки.

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