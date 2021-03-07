За последние сутки от коронавируса в Мурманской области умерли пять человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 7 марта 2021 года составило 982 человека. По последним данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от COVID-19 умерли еще пять человек.

Всего почти за год, что по Кольскому полуострову шагает пандемия, диагноз "новая коронавирусная инфекция" поставили 47 291 человеку, 73 человека получили положительный результат за последние 24 часа.

Лидером по числу заболевших все также является Мурманск - 23303 человека, затем идет Североморск (4347) человек, на третьем месте - Кандалакшский район (3316 человек), на четвертом - Мончегорск (3158 человек).

46132 человека уже выздоровели, 177 все еще находятся на лечении.

В Мурманской области продолжается вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V". Записаться на прививку можно через портал "Госуслуг".

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