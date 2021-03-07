В Апатитах загорелась квартира из-за свечи на телевизоре

Пожар в доме начался из-за свечи. Фото: Иван ВИСЛОВ

Ночь предпраздничного дня 7 марта в доме 23 корпус 1 малосемейного типа на улице Гладышева в Апатитах началась с нервотрепки из-за начавшегося пожара.

- В 3.50 поступил сигнал о возгорании, в 3.59 произошла ликвидация пожара. Оказалась задымлена квартира, закопчены предметы мебели, стены и потолок по всей территории. Пожар ликвидировали 6 человек и три единицы техники. Заключение по причинам пожара будет вынесено после работы дознавателей, - сообщили редакции «КП»-Мурманск» в пресс-службе регионального МЧС.

По словам очевидцев, женщина, устав от алкогольного празднования грядущего праздника, легла спать и забыла потушить зажженную на телевизоре свечу. Телевизор загорелся утром, соседи вызвали МЧС, но к моменту прибытия квартира уже знатно была охвачена огнем: 17 квадратных метров однушки пострадали серьезно.

Помощь медиков никому не потребовалась, сама хозяйка успела спастись от огня, да и из соседей никто не пострадал.

Сама виновница произошедшего сокрушается, что в момент, когда устанавливала свечку на телевизоре, совершенно не подумала о последствиях.

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