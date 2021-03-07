В Мурманской области похолодает до -27

В Мурманской области ожидается морозная погода. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Праздничные выходные в Мурманской области пока радуют солнцем, хотя иногда погода и капризничает.

- 7 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с Гренландского моря на север Скандинавии и далее на Вологодскую область. По Мурманской области ожидается местами снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -12-17° при прояснениях -22-27°, днем -6-12°. 8 марта на Кольский полуостров распространится область повышенного атмосферного давления: осадков станет меньше, температура воздуха понизится, - сообщили в Мурманском гидрометцентре.

Накануне Международного женского дня в Мурманской области будет областная с прояснениями погода, восточный и северо-восточный умеренный ветер. Также не стоит забывать о гололедице.

Напомним: в регионе продолжается борьба с последствиями снегопадов.

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