Губернатор Мурманской области о ярмарке "На Севере – весна!: "Получилось очень достойно и весело"

Губернатору ярмарка понравилась. Фото: www.instagram.com/chibis.andrey/

6 марта в центре Мурманска на улице Воровского открылась ярмарка «На Севере – весна!», которая будет работать целую неделю. Ее посетил вместе с семьей губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Местные мастера предложили главе региона самому отчеканить монету, а его сын Вова сразу попросился на представление кукольного театра, которое проходило для маленьких зрителей. Вдобавок всех желающих накормили вкусными блинами и напоили горячим чаем.

- Получилось очень достойно, весело. Всем рекомендую посетить ярмарку. Мурманчанам хорошего отдыха и отличных выходных, - отметил губернатор в своем Instagram.

На ярмарке есть арт-базар и тематические интерактивные площадки, карусели и фотозоны. А в ярмарочных домиках можно приобрести товары местных производителей, ароматную выпечку, горячие напитки, а также сувениры.

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