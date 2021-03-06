Пожар в Мурманске: загорелась квартира в доме на проспекте Кольском

Причина пожара устанавливается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для хозяев одной из квартир дома №117 на проспекте Кольском выходной день выдался печальным. Огонь поглотил целую комнату.

- 6 марта в 11.37 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: Мурманск, пр. Кольский, д. 117. Произошел пожар в квартире девятиэтажного дома. В результате происшествия в одной из комнат сгорели вещи домашнего обихода. Комната закопчена по всей площади, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 3 единицы техники. Причина случившегося устанавливается.

Напомним: в феврале в Мурманске при пожаре в нежилом доме заживо сгорели три бомжа. Предположительно, северяне хотели согреться и развели костер.

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