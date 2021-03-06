Пострадавшую в Североморске от рук живодера собаку везут на лечение в Санкт-Петербург

Приют "Надежда" благодарит всех за финансовую поддержку. Фото: vk.com/severomorskpriut

Пострадавшую от рук живодера собаку Кнопу срочно везут на лечение в Санкт-Петербург. Напомним, в начале марта двух четвероногих друзей нашли в Североморске со следами жестокого обращения: кто-то снимал с них живых шкуру, есть колотые и резаные раны. - Прямо сейчас, когда вы читаете этот пост, Кнопа находится в пути - она едет в Санкт-Петербург в клинику "Сотникова", где ее уже ждут! - написал североморский приют "Надежда" в своей группе в соцсетях. Как всегда, на передовой в помощи животным оказалась Оксана Анчишкина - она помогла с устройством Кнопы в клинику. Ирина Болотникова с супругом и подругой повезли животное в Санкт-Петербург. Приют "Надежда" благодарит всех за финансовую поддержку и персонал ветеринарной клиники в Североморске, которые несколько часов подряд, отменив все приемы, занимались Кнопкой и Мотей. - Состояние Кнопочки стабильное. Раны очень серьезные, поэтому и прогнозы очень осторожные, - сообщили волонтеры приюта.

Редакция "КП" тоже переживает за животных и надеется, что все разрешится наилучшим образом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис о живодере из Североморска: "Это не должно остаться безнаказанным". Губернатор Мурманской области сообщил, что видит все обращения зооволонтеров (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru