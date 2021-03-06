В Мурманске сотрудники ГИБДД в преддверии 8 Марта подарили женщинам-водителям цветы

Женщины получили заряд хорошего настроения. Фото: пресс-служба УМВД России по МО

Госавтоиспекторы областного центра порадовали женщин-водителей приятными подарками в преддверии 8 Марта.

Так, на центральной площади Мурманска Пять углов прошла акция «Цветы для автоледи». Сотрудники ГИБДД поздравили представительниц прекрасного пола с наступлением самого долгожданного дня весны - Международного женского дня.

- В рамках мероприятия инспекторы ДПС останавливали женщин-водителей, управляющих автомобилем, после чего организаторы акции совместно с членами Общественного совета при УМВД России по городу Мурманску дарили цветы и памятные подарки. Для многих женщин акция стала большой неожиданностью, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Жительницы заполярной столицы с благодарностью и добрыми словами принимали цветочные поздравления. Мурманчанки отметили, что такие акции дарят заряд хорошего настроения и позитивных эмоций на весь оставшийся день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осужденные колонии в Мурмашах создали огромную открытку из снега к 8 Марта. Мастера трудились четыре дня (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru