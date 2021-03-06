Мурманский адвокат разлил ряженку на автомобиль, который стоял на его парковочном месте

Северянин вылил молочный продукт и поскорее ушел. Фото: скрин

Адвокат из Мурманска решил устроить в городе парковочные войны. Мстительному северянину не понравилось, что кто-то оставил свой автомобиль на якобы его парковочном месте. Мужчина, попутно разговаривая по телефону, отомстил автовладельцу - вылил на лобовое стекло машины ряженку, а затем быстрым шагом удалился.

Видимо, мурманчанин не догадывался, что его действия записывает камера видеорегистратора. Ролик опубликовали в паблике "Мурманск ДТП ЧП". Удастся ли адвокату таким бескультурным способом отвоевать парковку? Сомневаемся.

В комментариях местные жители справедливо отметили, что личное парковочное место может быть на парковке, за которую ты платишь деньги, а не там где общественная территория. К тому же, сейчас на дорогах сплошная снежная каша и поставить машину можно далеко не везде.

Напомним: водителю из Санкт-Петербурга пришлось вызывать сотрудников ГИБДД из-за мстительного жителя Апатитов. Парковочное место апатитчанина ненадолго занял другой автомобиль.

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