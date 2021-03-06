Открыт сбор заявок на участие в фестивале зимних видов спорта "Южный склон" в Мурманске

Лыжи и сноуборды в руки и на фестиваль зимних видов спорта! Фото: Антон ЗАБИРОВ

Да, по календарю весна. Но мы-то, северяне, знаем, что март - это один из лучших месяцев в году именно потому, что создает идеальные условия для любителей активного отдыха. Много солнца, снега, легкий морозец или вовсе идеальный минус, когда и не холодно, и не слишком жарко.

Думаем, нет вопросов, почему именно 27 марта при информационной поддержке "Комсомольской правды"-Мурманск" состоится фестиваль зимних видов спорта "Южный склон".

Где? На "Южном склоне" в областном центре (Восточно-объездная дорога, 9). Когда? 27 марта: в 11.20 начнется выдача номеров для лыжников, в 12.00 старт по горным лыжам, в 14.30 выдача номеров для сноубордистов и в 15.00 - старт.

Фото представлено организаторами мероприятия.

- Соревнования проводятся в виде слалома в горных лыжах и слалом-гиганта в сноуборде. Участникам дают две попытки, - сообщают организаторы.

Хотите активные и веселые выходные, после которых останется много классных воспоминаний и фотографий, а, может, и новых друзей? Тогда приходите на фестиваль! Прием заявок уже открыт в группе мероприятия.

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