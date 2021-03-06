Коронавирус забрал жизни 6 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 6 марта 2021 года составило 977 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли еще шесть человек.

Всего в Мурманской области с марта 2020, когда выявили первого заболевшего новой коронавирусной инфекцией, заразились 47218 человек, 75 новых случаев выявили за последние сутки. Больше всего инфицированных приходится на Мурманск (+29, всего 23275), Североморск (+8, всего 4336) и Кандалакшский район (+8, всего 3308).

Напомним: так как эпидемиологическая обстановка улучшилась, с 5 марта в регионе сняли ряд ковидных ограничений: отменили самоизоляцию для лиц старше 65 лет, родителям разрешили участвовать в детских утренниках, но по одному, общепит может работать до двух часов ночи.

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