Дорогу на Териберку вновь закрыли

Из-за погоды путь в Териберку и Туманный закрыт. Фото: минтранс МО

Попасть в поморское село и выехать оттуда 6 марта вновь не представляется возможным. Дорогу в Териберку закрыли из-за плохой погоды.

- С 12.00 6 марта до улучшения погодных условий будет перекрыта автодорога «Кола-Серебрянские ГЭС» с 32 километра до Туманного и Териберки Кольского района. Причина закрытия трасс - усиление ветра, снег, метель, отсутствие видимости. Будьте внимательны и осторожны! - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Спасатели рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте, а в пути соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия.

Напомним, что на официальном сайте «Мурманскавтодора» можно узнать о состоянии дорог Мурманской области. Также данную информацию можно уточнить в диспетчерской службе Мурманскавтодора по телефонам (8152) 214-070, (8152) 250-808 (в зимний период круглосуточно).

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