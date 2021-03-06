В Мурманске отметят "Масленицу" и пройдет конкурс "Чудо-сани-2021"

Ждем вас на праздник в детском городке "Сказка" 13 марта в 14.00. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Эту дату стоит обвести в календаре, чтобы не пропустить день полный хороший эмоций. Пусть весна в Мурманской области пока только по календарю, настроение, соответствующее времени года, можно создать своими руками. "Комсомольская правда"-Мурманск" и Дом культуры Ленинского округа знают, как это сделать.

13 марта мы приглашаем жителей и гостей города в детский городок "Сказка" на празднование Масленицы, а также на конкурс "Чудо-сани-2021". Секрет таить не будем - будет весело, ярко, интересно и вкусно. Мы приготовили конкурсы, музыкально-театральную программу, которая вызовет улыбку вне зависимости от возраста.

Изюминкой праздника станет конкурс красиво и необычно украшенных саней, которые подготовили наши читатели. Приходите в 14.00 и отвлекитесь от всех хлопот и проблем вместе с нами!

Партнеры нашего мероприятия:

"Кольский край" - это современная компания, которая занимается заготовкой северных дикорастущих и садовых ягод. Среди ее ассортимента продукция из таких ягод, как морошка, черника, брусника, клюква, а также замороженные - вороника, черная и красная смородина, облепиха, малина, вишня. Попробуйте вкус северных ягод вместе с "Кольским краем"!

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