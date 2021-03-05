Tele2 предлагает мурманчанам кофе в подарок

Помимо подарков и скидок, в программе «Больше» клиентам также доступны предложения партнеров, позволяющие получить кешбэк на счет своего мобильного телефона. Фото: Пресс-служба Tele2

Tele2 добавила новые предложения в программу лояльности «Больше». Теперь жители Мурманска могут получить бесплатный кофе в сети кофе-баров COFFE LIKE или напиток на выбор в «Бургер Маркет».

Tele2 продолжает работать по другим правилам, предлагая своим абонентам дополнительные преимущества в различных сферах жизни. На этот раз мурманских клиентов оператора ожидают приятные бонусы в популярных кофейнях и бургерной. До конца 2021 года действует специальное предложение в сети кофе-баров COFFE LIKE, еженедельно каждый абонент Tele2 может абсолютно бесплатно получить чашку кофе, а в бургерной «Бургер Маркет» при заказе от 499 рублей дарят кофе, чай или лимонад на выбор, акция действует до 31 мая.

Помимо подарков и скидок, в программе «Больше» клиентам также доступны предложения партнеров, позволяющие получить кешбэк на счет своего мобильного телефона. Средства можно использовать на оплату услуг связи. В 2020 году у абонентов появилась удобная возможность получить кешбэк по чекам уже после покупки ряда товаров. Акция доступна в мобильном приложении. Чтобы воспользоваться ею, необходимо в «Мой Tele2» нажать кнопку «Получить кешбэк», перейти на страницу товаров, участвующих в предложении, приобрести один из них, затем отсканировать QR-код на чеке в течение 48 часов с момента покупки.

Программа лояльности «Больше» действует с 2017 года. Она рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные акции от партнеров. Абонентам доступны предложения от популярных онлайн-кинотеатров, магазинов, ресторанов, а также образовательных сервисов.

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