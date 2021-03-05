Три дня дорога на Североморск будет закрыта

Дорогу временно перекроют. Фото: Олег ФИЛОНОК

С 9 по 11 марта включительно добраться до флотской столицы будет не всегда возможно. В эти дни дорогу закроют на несколько часов, так что стоит учитывать изменения при планировании поездки.

- На автодороге Р-21 "Кола", подъезд к Североморску (с 14 по 19 километр) в связи с проведением взрывных работ с 10.00 до 12.00, движение будет закрыто для всех видов транспорта, - сообщили в Мурманскавтодоре.

На официальном сайте «Мурманскавтодора» автовладельцы могут узнать о состоянии дорог Мурманской области. Также данную информацию можно уточнить в диспетчерской службе по телефонам: (8152) 214-070, (8152) 250-808 (в зимний период круглосуточно).

Водителям также стоит учитывать метеоусловия, отправляясь в путь. В последнее время погода приносит сплошные хлопоты. Нужно быть внимательнее и осторожнее на дорогах.

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