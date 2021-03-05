Пожар в Мурманске: загорелся гараж рядом с театром Северного флота

Пожар уже локализовали. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

5 марта в Мурманске произошел пожар рядом с драматическим театром Северного флота, что находится в Первомайском округе города. Огромные черные клубы дыма, поднимающиеся ввысь, жители заметили издалека. К счастью, до храма Мельпомены языки пламени не добрались.

- Сообщение о возгорании поступило в 13.35. Пожар случился в отдельно стоящем деревянно-металлическом пустом гараже, который горел по всей площади - 35 квадратных метров. На месте происшествия работают два отделения пожарной части №12 .Угрозы распространения огня нет. Причина случившегося устанавливается, - сообщил заместитель начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области Михаил Бурков.

В 14.17 пожар был локализован. Напомним: в Мурманске 28 февраля случился пожар на рынке "Семеновский". Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

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