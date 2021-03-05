Погода в Мурманске и области на 6,7 марта 2021 года: порывистый ветер, до -27 градусов

В некоторых районах сохранятся морозы. Фото: Олег ФИЛОНОК

За последнюю неделю погода принесла нам кучу проблем, связанных со снежной кашей на дорогах. На предпраздничных выходных обильных осадков в Мурманской области быть не должно, а вот ветер никуда не денется.

- 6 марта ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный, утром и днем местами сильный, поземок. Температура воздуха ночью -12-17, при прояснениях -22-27, днем -6-11 градусов. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с Гренландского моря на север Скандинавии и далее на Вологодскую область. 8 марта на регион распространится область повышенного атмосферного давления: осадков станет меньше, температура воздуха понизится.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил создать областной оперативный штаб по борьбе с последствиями непогоды.

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