6% жителей Мурманской области переболели коронавирусом

Почти за год, в Заполярье диагноз "новая коронавирусная инфекция" поставили уже 47 143 северянам и гостям региона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Первого заболевшего коронавирусом в Мурманской области выявили в марте 2020 года - им стал 19-летний житель Ирландии Александр Гасс, который прилетел в Мурманск на шахматный чемпионат.

С тех пор, почти за год, в Заполярье диагноз "новая коронавирусная инфекция" поставили уже 47 143 северянам и гостям региона. Если учесть, что по последним данным Мурманскстата, численность населения Заполярья составляет 733 158 человек, то получается, что COVID-19 переболели уже 6% от всех жителей. Конечно, в этом показателе есть погрешность, если учитывать, что в общее число зараженных оперштаб включает и северян, и приезжих. Также сложно установить тех, кто переболел бессимптомно.

Напомним, что в последнее время заболеваемость коронавирусом снизилась в три раза - об этом сообщила глава Роспотребнадзора Мурманской области Лена Лукичева.

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