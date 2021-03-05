В Мурманске без воды остались более 400 жителей

Жильцы остались без холодного водоснабжения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 5 марта жильцы нескольких домов на улице Туристов в Мурманске остались без благ цивилизации, а конкретно - без воды. Ни в душ сходить, ни чаю попить. Устранением аварии уже занимаются специалисты.

- В 10.00 оперативному дежурному ФКУ «ОДС ГУ МЧС России по Мурманской области» от диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы Мурманска поступила информация об аварийном отключении холодного водоснабжения по улице Туристов: дома 11а, 23а, 29а. В домах проживает 429 человек, 107 из них несовершеннолетние, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области.

На данный момент четыре специалиста ведут аварийно-восстановительные работы, 3 единицы техники.

Напомним: в Мурманске жильцы пятиэтажки топят снег, потому что регулярно сидят без воды. Трубы в доме могут замерзнуть даже из-за сквозняка в подвале.

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