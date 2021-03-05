В Мурманске 6 марта пройдет сбор пластика и алюминия

Вторсырье отправится на переработку. Фото: vk.com/pim51

На этих выходных в Мурманске пройдет экологическая акция от организации "Природа и Молодежь". Любой желающий может избавиться от ненужного пластика и алюминия, при этом заботясь о природе.

Сбор состоится 6 марта с 12.00 до 19.00. Волонтеры примут вторсырье по адресам: улица Володарского, 14а, 4 подъезд, квартира 63 (офис "ПиМ") и улица Егорова, 13 (Студия танцев).

- Из пластика принимаются прозрачные бутылки из-под минеральной воды, лимонадов, пива, бутылки от моющих и косметических средств, крышечки к ним, пакеты (пакеты-майки, плотные пакеты, фасовочные), дозаторы (от жидкого мыла, гелей), упаковки и баночки. Из алюминия можно принести фольгу, банки из-под напитков, алюминиевые крышечки от йогуртов/сметаны/сыра, - сообщили волонтеры.

Вторсырье должно быть чистое, без остатков пищи и напитков, а пластиковые бутылки, дозаторы, крышечки и алюминий нужно сложить в отдельные пакеты. Прочие отходы - в один пакет/коробку.

По всем вопросам можно обратиться по телефону 8-964-682-74-86.

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