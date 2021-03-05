Актеры Мурманского областного драмтеатра о затянувшейся реконструкции: "Мы словно в съемной квартире сидим на двух стульях"

Художник по свету Павел Куделькин считает, что затянувшаяся реконструкция - это плохо, но лучше делать долго и хорошо, чем быстро и тяп-ляп. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Реконструкция Мурманского областного драматического театра началась еще осенью 2015 года, и завершить ее должны были в 2019-м. Но проблемы копились как снежный ком, и сдача объекта затянулась.

Недавно вице-губернатор - министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский сообщил, что драму откроют в День театра - 27 марта. Но, увы, этого не будет: из-за подрядчика, который не успевает закончить облицовку мрамором, график сдвинулся на осень.

Конечно, для сотрудников храма Мельпомены, которые уже шесть лет теснятся в здании бывшего кинотеатра "Атлантика", это больная тема. Все происходящее они оценивают образами, сравнивая себя с осликами, которые бегут за морковкой, привязанной к палке, и никак не могут ее догнать.

- Начало реконструкции совпало с моим декретом. Я думала, выйду и вольюсь в чудесную новую прекрасную площадку. Увы. Моему сыну шестой год. Надеюсь, что шестилетие сына, которое будет 5 декабря, я точно отмечу в новом здании, - говорит актриса Анна Будовская.

По ее словам, труппа словно живет в съемной квартире и сидит на двух стульях.

- Когда в вашей квартире делается ремонт, и он затягивается, это не придает особой радости. Но психологический опыт, который труппа приобрела, пока кочевала вне дома, научила нас относиться к этому более философски, - рассказывает художественный руководитель Вадим Данцигер.

Художник по свету Павел Куделькин считает, что затянувшаяся реконструкция - это плохо, но лучше делать долго и хорошо, чем быстро и тяп-ляп:

- Можно понять все стороны. Я готов потерпеть ради качества, чтобы не пришлось переделывать. Если мы войдем в театр, и он будет полностью соответствовать европейским стандартам качества, то это того стоит. Ошибки будет дороже исправить.

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