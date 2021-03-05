В Мурманске открылся дневной стационар для лечения патологий шейки матки

Сроки лечения в условиях дневного стационара составляют не более 1-2 дней. Фото: gov-murman.ru

С 1 марта в гинекологическом отделении перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра начал работать специализированный дневной стационар, где проводится лечение патологии шейки матки современными электрохирургическими методами на новом оборудовании.

- После первичного обращения в женскую консультацию пациентка направляется на специализированный прием в гинекологию перинатального центра, где сразу в течение 2-3 часов выполняются дополнительные методы обследования и лечение. Сроки лечения в условиях дневного стационара составляют не более 1-2 дней, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Отмечается, что новый подход к организации лечения данной патологии позволит сократить сроки ожидания специализированной медпомощи до 14 дней и увеличить количество пролеченных женщин.

5 марта в перинатальном центре Мурманского областного клинического центра состоялась научно-практическая конференция для врачей акушеров-гинекологов, где рассмотрели современные методы диагностики и лечения заболеваний шейки матки, а также вопросы маршрутизации пациенток.

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