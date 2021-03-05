В Туманном задержали браконьера, который вез полтонны камчатского краба

Злоумышленнику светит до 5 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба ПУЗАР

1 марта у поселка Туманный в Кольском районе пограничники задержали браконьера, который незаконно перевозил добытого краба. Ценного деликатеса у него оказалось очень много.

- У гражданина изъяли снегоход Polaris Widetrak LX, снегоходные сани, 557 комплектов конечностей камчатского краба общим весом более 490 килограммов. Предварительный ущерб, причиненный морским биологическим ресурсам России, составил 4 008 672 рубля, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Пограничное управление возбудило дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море».

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного Кодекса РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Любителю крабов грозит до 5 лет лишения свободы.

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