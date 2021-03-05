В Мурманскую область идут морозы

В правительстве региона поручили создать областной оперативный штаб по борьбе с последствиями снегопадов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Северянам не привыкать, что весенняя погода - это скорее про май, а до этого все еще зима. События первых дней марта тому доказательство.

Сначала Мурманскую область, как и в феврале, стало засыпать снегом. В правительстве региона поручили создать областной оперативный штаб по борьбе с последствиями снегопадов. Впрочем, по прогнозу синоптиков скоро белые мухи прекратятся. Но радоваться рано: скоро придут морозы.

- 5 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием частных циклонов, смещающихся с Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха в дневные часы -4-9°. 6 марта ночью в нашем регионе будет преобладать морозная погода, а днем ожидается смещение обширного циклона с Гренландского моря: пройдет снег, температура воздуха составит -7-12°, - сообщили в Мурманском гидрометцентре.

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