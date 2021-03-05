Увы, после нескольких дней снижения летальности с 17 февраля, кривая снова идет вверх. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 5 марта 2021 года составило 971 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли еще семь человек.

Увы, после нескольких дней снижения летальности с 17 февраля, кривая снова идет вверх. Лишь 28 февраля был радостный день без смертей. Всего в Мурманской области с 19 марта 2020, когда выявили первого заболевшего новой коронавирусной инфекцией, заразились 47 143 человека, 70 новых случаев выявили за последние сутки.

Напомним: с сегодняшнего дня, 5 марта, снимается ряд ковидных ограничений: отменяется самоизоляция для лиц старше 65 лет, родителям разрешают участвовать в детских утренниках, но по одному, общепит может работать до двух часов ночи.

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