Осужденные колонии в Мурмашах создали огромную открытку из снега к 8 Марта

Поздравительная открытка очень понравилась персоналу колонии и сотрудникам местной больницы.

Осужденные мурмашинской колонии решили поздравить женщин с 8 Марта, создав яркую открытку из снега. Получилось довольно оригинально. Внушительных размеров снежная композиция появилась на плацу исправительной колонии строгого режима № 18 за три дня до наступления весеннего праздника.

- Таким способом осужденные, занимающиеся в творческом кружке учреждения, поздравили весь женский персонал колонии и местной больницы с Международным женский днем. По словам сотрудника воспитательного отдела ИК-18, снежных дел мастера трудились над поздравительной снежной открыткой четыре дня. К радости умельцев, недостатка в строительном материале у них не было. Скорее, наоборот, приходилось постоянно бороться с последствиями снегопадов, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Мурманской области.

Результат того стоил. Нескрываемое удивление и улыбки были на лицах медсестер и врачей, когда утром перед входом в больницу их приветствовала праздничная надпись на объемной снежной фигуре.

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