В Кировск приехали специалисты из Чехии и Словакии для наладки подъемника

К счастью, сейчас хватка коронавируса ослабевает, поэтому эксперты все-таки прилетели в Мурманскую область. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из-за коронавируса в 2020 году сообщение между странами было нарушено. И это привело не только к тому, что мы не могли путешествовать. Так, осенью ряд стран снова ввели карантин из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, в том числе Чехия и Словакия.

Из-за этого в Мурманскую область не смогли прилететь специалисты для пуско-наладочных работ с подъемником в Кировске. Провести их хотели даже дистанционно, но в таком непросто процессе нашлось достаточно много тонкостей. Поэтому оказалось, что подъемник для специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту построили в рамках нацпроекта, но сдать не смогли.

К счастью, сейчас хватка коронавируса ослабевает, поэтому эксперты все-таки прилетели в Мурманскую область.

- На объект прибыли два шеф-монтажника от фирмы Tatralift. Их задача – настроить электрику и запрограммировать двигатели на разных режимах. Пуско-наладочные работы займут от 15 до 25 дней, после чего объект будет предъявлен Ростехнадзору, – сообщил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Уже зимой 2021/2022 подъемник начнет работу.

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