"Праздник Севера-2021" в Мурманске: дата, программа

Организаторы напоминают, что в связи с ограничениями, на мероприятиях не должно быть более 150 человек. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 14 по 28 марта 2021 года в Мурманске пройдет 86-й по счету "Праздник Севера". В прошлом году он его отменили из-за коронавирусных ограничений, но этой весной все в силе.

14 марта состоится церемония открытия, а 28 марта – церемония закрытия праздника. В программе - 11 соревнований по 9 видам спорта. Не все пройдут в областном центре, ради других надо будет ехать в другие населенные пункты. Так, традиционные и любимые мурманчанами гонки на оленьих упряжка, как и несколько последних лет, можно будет увидеть только в Ловозеро, как и другие национальные состязания, 20-21 марта.

В "Праздник Севера" в этом году включается несколько всероссийских соревнований: по снегоступингу, биатлону, лажным гонкам, парусному спорту. Кстати, последний анонсировался в Териберке.

- В программу включен Мурманский лыжный марафон по программе «Euroloppet», который пройдет уже в 47-ой раз и является гордостью и финальным аккордом Полярной Олимпиады, - сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Организаторы напоминают, что в связи с ограничениями, на мероприятиях не должно быть более 150 человек, видимо, и в этом году зрителям не особо удастся насладиться этим зрелищем.

Полную программу можно посмотреть на сайте министерства спорта Мурманской области.

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