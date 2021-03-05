Жители Гаджиево: "Из-за снега нас отрезало от цивилизации"

На странице главы региона в комментариях к посту о награждении волонтеров жители Гаджиево просят помочь вызволить их из снежного плена. Фото: Екатерина Воронкова

По распоряжению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса соцсети давно стали полноправным каналом для жалоб северян. Игнорировать сообщения в "ВКонтакте", например, от тех, кто чем-то недоволен, нельзя.

На странице главы региона в комментариях к посту о награждении волонтеров жители Гаджиево просят помочь вызволить их из снежного плена.

- От лица жителей домов 78-81 Гаджиево просто умоляем вас принять меры! Снег не убирается с 27 февраля, звоним начальнику, что не чищено, к он говорит «завтра» и бросает трубку! Его «завтра» мы ждем с 28 февраля! – пишет Екатерина Воронкова.

По ее словам, жителей домов просто отрезало от цивилизации. На днях северянка застряла с детьми в машине и откапывала ее 40 минут, на что чиновники, по ее словам, обвинили Екатерину во лжи. Но это не спасает от обвинений в том, что в городе не могут почистить единственную горку, а машины вынуждены парковаться на дороге.

Примечательно, что в диалог тут же вступил глава ЗАТО Александровск Семен Кауров и пообещал взять ситуацию на личный контроль.

- Ситуация складывается сложная! Погода нас не радует! Как мы с вами уже говорили, и техника ходила в ваш район. Вчера направил задание на уборку вашей территории подрядчику еще раз. Мусор вчера вывезли. Буду процесс уборки контролировать лично, - обещает Семен Кауров.

Вывод один: снега много, вы держитесь, весна близко.

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