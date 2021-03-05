В Мурманске в жилом доме обрушился потолок

В Госжилинспекции сообщили, что по поручению губернатора ситуацией займутся специалисты. Фото: Оксана Савченко

Квартиры в домах в центре Мурманска стоят столько, что можно купить недвижимость в Москве или Санкт-Петербурге. Но жильцы мучаются от коммунальных проблем.

Мурманчанка Оксана Савченко сообщила, что в ее квартире обрушился потолок.

- Ленина 72-74. Два года назад был выполнен капремонт крыши. На данный момент, согласно правилам Фонда капремонта, очистку крыши выполняет подрядная организация "Веста". У нас обрушился потолок, чуть не убило ребенка 8 лет. Он вышел из этой комнаты, и через 5 минут нас всех подкинуло на кухне, я думала, взрыв... Это страшно, - рассказала Оксана Савченко. - Теперь льет в квартире водопад Ниагара. На предыдущую жалобу нашу крышу почему-то почистили только до середины. Это счастье, что обошлось без жертв. Но кроме этого у нас идет сильное разрушение фасада у оконного проема. Я боюсь если окно выпадет на улицу... это будет еще страшнее..

Почти сразу же, как информация о случившемся появилась в соцсетях, на нее отреагировал глава администрации Мурманска Евгений Никора. Также в Госжилинспекции сообщили, что по поручению губернатора ситуацией займутся специалисты.

- В 10.30 сегодня [5 марта] запланирована проверка с участием Фонда капитального ремонта, комитета по жилищной политике, "Новых форм управления", Минстроя, - уточнили в Госжилинспекции.

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