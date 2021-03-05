Министерство развития Арктики и экономики зарегистрировали в Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

В начале января губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о создании нового министерства, которое будет заниматься актуальной для региона арктической повесткой. Образуется оно за счет слияния министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области и министерства экономического развития

Спустя почти два месяца в заполярном правительстве сообщили, что в ЕГРЮЛ зарегистрировали министерство развития Арктики и экономики Мурманской области. Возглавит его Татьяна Русскова, которую сейчас знают как министра экономического развития. Курировать новое ведомство будет вице-губернатор Ольга Кузнецова.

- Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области в одной точке сосредоточит все то, что требует экономического роста. А применительно к нашему региону речь фактически идет о развитии арктических проектов. Ключевая задача министерства – добиться чёткой и скоординированной работы по увеличению количества инвесторов, объёма инвестиций в экономику Мурманской области – вместе с Корпорацией развития и ТОР «Столица Арктики». И, конечно, самое главное – это создание новых высококвалифицированных рабочих мест, чтобы наши молодые люди видели перспективу, - рассказал губернатор Андрей Чибис.

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