Жителя Мурманска будут судить за умышленный наезд на судебного пристава

Мурманчанину не понравилось, что пристав пытается арестовать машину. Фото: Евгения ГУСЕВА

Трудно найти человека, который придет в восторг от того, что его имущество арестовывают за долги. Обычно приставам просто не открывают дверь или прячут вещи. Хотя некоторые идут еще дальше и вымещают на работниках службы взыскания злость.

17 сентября судебный пристав-исполнитель прибыла на улицу Капитана Буркова, чтобы арестовать Mercedes должника.

- Разъяснив мужчине, который представился представителем ответчика, порядок производства исполнительных действий по аресту автомобиля, она начала оформлять акт о наложении ареста. Обвиняемый сел в Mercedes, после чего наехал на пристава, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Женщину увезли в больницу, а в отношении жителя Мурманска возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 296 УК РФ (угроза причинения вреда здоровью, совершенное в отношении сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации в связи с исполнением им решения суда, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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