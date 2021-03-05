Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Жителя Мурманска будут судить за умышленный наезд на судебного пристава

Пристав пыталась арестовать Mercedes должника
Ника СВЕТЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Мурманчанину не понравилось, что пристав пытается арестовать машину.

Мурманчанину не понравилось, что пристав пытается арестовать машину.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Трудно найти человека, который придет в восторг от того, что его имущество арестовывают за долги. Обычно приставам просто не открывают дверь или прячут вещи. Хотя некоторые идут еще дальше и вымещают на работниках службы взыскания злость.

17 сентября судебный пристав-исполнитель прибыла на улицу Капитана Буркова, чтобы арестовать Mercedes должника.

- Разъяснив мужчине, который представился представителем ответчика, порядок производства исполнительных действий по аресту автомобиля, она начала оформлять акт о наложении ареста. Обвиняемый сел в Mercedes, после чего наехал на пристава, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Женщину увезли в больницу, а в отношении жителя Мурманска возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 296 УК РФ (угроза причинения вреда здоровью, совершенное в отношении сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации в связи с исполнением им решения суда, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска надел боксерскую перчатку, чтобы убить знакомую. Мужчина посчитал, что его подруга украла у него банковскую карту (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru

Криминал