Андрей Чибис: "Вопрос с газификацией Мурманской области сдвинулся с мертвой точки"

Газификацию Мурманской области обсудили в Москве. Фото: Олег ЗОЛОТО

В прошлом году стало известно, что снова активно разрабатывается вопрос о газификации Мурманской области. Напомним: в свое время экс-губернатор Марина Ковтун сообщила, что к ней готов приступить "Газпром", однако действий не было предпринято.

В октябре 2020 года во время работы в Заполярье премьер-министр Михаил Мишустин поддержал желание региона заняться газификацией, а губернатор Андрей Чибис сообщил, что в начале 2021-го уже будут готовы расчеты по этому вопросу.

На этой неделе глава Мурманской области принял участие в совещании в правительстве России под председательством вице-премьера Александра Новака. Его темой стала газификация Заполярья и Республики Карелия.

- После того, как мы стали активно привлекать инвесторов в Арктику, вопрос с газификацией региона стал сдвигаться с мертвой точки. По экспертным оценкам, главными потребителями газа станут именно резиденты Арктической зоны РФ и территории опережающего развития "Столица Арктики". Если мы добьемся своего, газификация коснется всех северян. И мы только рады, что арктические инвестпроекты помогут в решении наболевшей проблемы, – сообщил Андрей Чибис.

В данный момент еще рано говорить о том, сколько будет стоить газификация и кто ей будет заниматься. По данным околоправительственных источников, заинтересованность в создании газовой трубы высказал глава "Новатэка".

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