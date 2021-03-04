Андрей Чибис о живодере из Североморска: "Это не должно остаться безнаказанным"

Вердикт врачей - все раны нанес человек, причем умеющий препарировать животных. Фото: Антон ЗАБИРОВ

3 марта в Североморске на территории одной из войсковых частей нашли собаку без шкуры. Ранее в этом же месте видели так же изувеченное животное, но оно тогда ушло от людей. И все-таки волонтерам удалось обеих собак отвезти к ветеринарам.

Вердикт врачей - все раны нанес человек, причем умеющий препарировать животных. Настолько ровные и аккуратные надрезы он сделал. Историей уже заинтересовались правоохранительные органы. Также о ней узнал губернатор Андрей Чибис.

- В Североморске произошел случай вопиющей жестокости. Я вижу все обращения зоозащитников. Согласен, это не должно остаться безнаказанным. Полиция уже начала проверку, - написал глава региона в своем Instatram.

Ветеринары обещают, что собаки будут жить, хоть и получили чудовищные раны. Волонтеры предполагают, что сделать это мог кто-то из работающих в части или рядом с ней.

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