Всего с марта прошлого года, когда был выявлен нулевой пациент, в регионе заразились 47 073 человека, 69 человек получили положительный результат за последние сутки.

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 4 марта 2021 года составило 964 человека. По последним данным от оперативного штаба при правительстве Мурманской области. за последние сутки от COVID-19 умерли семь человек. Это максимум с 17 февраля.

Напомним: с 30 ноября 2020 года был только один день без ковидных смертей - 28 февраля. Всего с марта прошлого года, когда был выявлен нулевой пациент, в регионе заразились 47 073 человека, 69 человек получили положительный результат за последние сутки. Это сравнимо с показателями 14 сентября.

Напомним: с 5 марта в Мурманской области снимут ряд ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. В частности отменяется обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет, разрешается работа детских лагерей, общепит может работать до 2 ночи, но с соблюдением всех санитарных норм.

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