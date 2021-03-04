В Мурманской области зафиксировали рост цен на ряд основных продуктов

Подросла цена и на белокочанную капусту, ценник вырос на 1,5% до 25,2 рубля за килограмм. Фото: Антон ЗАБИРОВ

За минувшую неделю цены на отдельные продовольственные товары первой необходимости выросли, сообщает Мурманскстат. К таким данным пришли, проанализировав ценники в магазинах Мурманска, Апатитов и Североморска с 25 февраля по 1 март.

- Стоимость репчатого лука выросла на 2,7% до 35 рублей за килограмм, картофель подорожал на 2,6% до 40,7 рубля за килограмм. Подросла цена и на белокочанную капусту, ценник вырос на 1,5% до 25,2 рубля за килограмм. Куриные яйца подорожали на 0,9% до 81,6 рубля за десяток, а морковь – на 0,8% до 38,9 рубля за килограмм, яблоки так же стали стоить дороже на 0,8%, их цена выросла до 127,6 рубля за килограмм, - сообщили в органе статистики.

Подорожание коснулось охлажденной и мороженой куры, где цена выросла на 0,5% до 161,3 рубля за килограмм и черного байхового чая – на 0,5% до 1106,3 рубля за килограмм. Цены на другие товары изменились менее значительно или не изменились.

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