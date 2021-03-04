На почте в Мурманске пропали коробки под посылки

Сейчас же клиентам рекомендуют использовать другие виды упаковки: полиэтиленовые пакеты, конверты из воздушно-пузырчатой пленки или пакеты для ЕМС-отправлений. Фото: Евгения ГУСЕВА

В отделениях почтовой связи Мурманской области обнаружился дефицит посылочных коробок. Где-то остался запас, поэтому северяне смогли сделать отправление, а вот в некоторых отделениях все запасы исчерпали. Неприятный сюрприз для многих перед 8 Марта: как прикажете родственникам рыбу или подарки к празднику отправлять?

- К сожалению, подрядчик действительно вовремя не поставил гофрированную упаковку для почтовых отделений. Мы приносим клиентам извинения за сложившуюся ситуацию, - сообщила «КП» Анастасия Калининская, главный специалист по корпоративным коммуникациям в УФПС по Мурманской области – филиале АО «Почта России», - упаковочные пакеты и картонные коробки поступят в отделения связи в течение двух недель.

Сейчас же клиентам рекомендуют использовать другие виды упаковки: полиэтиленовые пакеты, конверты из воздушно-пузырчатой пленки или пакеты для ЕМС-отправлений. Можно даже вспомнить программу «Очумелые ручки» и собрать свою коробочку, главное, чтобы она была чистой, из плотного картона и без следов скотча. Жаль, что ящичек деревянный не сколотить – такие уже не принимают.

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