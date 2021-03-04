В Североморске живодер снимает с живых собак шкуры

Одна из жертв изверга сама вышла к людям, ей срочно сделали обезболивающее, так как муки животного невыносимы. Фото: Виктория Клепикова.

История, в жестокость которой трудно поверить, произошла в Североморске. Там обнаружили собак, с которых кто-то заживо снимает шкуры.

- На территории одной из войсковых частей нижней окольной появился нелюдь, который освежевывает собак!!! Несколько дней назад в одном из сообществ было сообщение про обезображенный труп собаки, его закинули обратно на территорию. И вот, пару дней спустя новая жертва живодера! У щенка подростка вырезаны куски плоти! Можно не любить собак, но такое...не поддается описанию и пониманию! - рассказали в группе "Альянс Защитников Животных — Мурманск".

Одна из жертв изверга сама вышла к людям, ей срочно сделали обезболивающее, так как муки животного невыносимы. Сейчас зооволонтеры решают вопрос с передержкой для выживших собак, оказанием им ветеринарной помощи. А также готовят заявление в полицию.

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