Андрей Чибис вручил волонтером Мурманской области благодарственные письма от президента

Андрей Чибис вручил письма от Владимира Путина и поблагодарил всех, кто бескорыстно помогает и с готовностью отзывается на проблемы других людей. Фото: Правительство МО

3 марта губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил благодарственные письма от Президента России волонтерам. 700 человек в период пандемии в области помогали людям: приносили продукты, ездили за лекарствами, и средствами первой необходимости.

Особенно их помощь понадобилась пожилым людям, которые почти год были на обязательной самоизоляции.

За этот период волонтерами было отработано более 18 тысяч заявок и передано 14 тысяч продуктовых наборов. Среди них были не только студенты. Например, Антон Трушенко, директор СОК «Горняк» в Кировске, сам отработал волонтером наряду с молодежью.

Особенно их помощь понадобилась пожилым людям, которые почти год были на обязательной

Андрей Чибис вручил письма от Владимира Путина и поблагодарил всех, кто бескорыстно помогает и с готовностью отзывается на проблемы других людей.

- Будем продолжать поддерживать волонтеров и выделим гранты в размере 8,5 миллиона рублей на развитие добровольческих инициатив, - рассказал на своей странице в соцсети Андрей Чибис.

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