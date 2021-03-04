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Андрей Чибис вручил волонтером Мурманской области благодарственные письма от президента

700 волонтеров общероссийской акции «Мы Вместе» помогали северянам в период пандемии
Вера СЛОНСКАЯ
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Андрей Чибис вручил письма от Владимира Путина и поблагодарил всех, кто бескорыстно помогает и с готовностью отзывается на проблемы других людей. Фото: Правительство МО

Андрей Чибис вручил письма от Владимира Путина и поблагодарил всех, кто бескорыстно помогает и с готовностью отзывается на проблемы других людей. Фото: Правительство МО

3 марта губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил благодарственные письма от Президента России волонтерам. 700 человек в период пандемии в области помогали людям: приносили продукты, ездили за лекарствами, и средствами первой необходимости.

Особенно их помощь понадобилась пожилым людям, которые почти год были на обязательной самоизоляции.

За этот период волонтерами было отработано более 18 тысяч заявок и передано 14 тысяч продуктовых наборов. Среди них были не только студенты. Например, Антон Трушенко, директор СОК «Горняк» в Кировске, сам отработал волонтером наряду с молодежью.

Особенно их помощь понадобилась пожилым людям, которые почти год были на обязательной

Особенно их помощь понадобилась пожилым людям, которые почти год были на обязательной

Андрей Чибис вручил письма от Владимира Путина и поблагодарил всех, кто бескорыстно помогает и с готовностью отзывается на проблемы других людей.

- Будем продолжать поддерживать волонтеров и выделим гранты в размере 8,5 миллиона рублей на развитие добровольческих инициатив, - рассказал на своей странице в соцсети Андрей Чибис.

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