Ссора и потасовка довели жителя Ковдора до скамьи подсудимых

В настоящее время приговор вступил в законную силу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ссора и потасовка довели 34-летнего жителя Ковдора до скамьи подсудимых.

В сентябре 2020 года в дежурную часть Ковдора поступило сообщение из больницы. Медики рассказали, что к ним госпитализировали мужчину с травмами, которые оцениваются как средняя тяжесть вреда здоровью. Правоохранители встретились с пострадавшим. Как оказалось, травмы ему нанес приятель.

- 34-летний ранее неоднократно судимый житель Ковдора был доставлен в отделение полиции. Он признался в содеянном и рассказал обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области. – Между мужчинами произошел конфликт, на почве личных неприязненных отношений. Когда слова закончились, злоумышленник ударил знакомого кулаком в лицо.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Недавно материалы дела были переданы в суд. Рассмотрев его суд признал обвиняемого виновным и приговорил к ограничению свободы сроком на один год. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

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