Передачу про Мурманскую область покажут на телеканале «Звезда»

В выпуске расскажут о том, как бюджетно путешествовать по России, поэтому ничего экзотического и дорогого, например, отелей со стеклянными крышами или рыбалки на Поное, мы не увидим. Фото: Телеканал «Звезда»

6 марта в 12:30 на телеканале «Звезда» покажут программу «Круиз-контроль» с Юлией Розенберг, которую снимали в Мурманской области.

В выпуске расскажут о том, как бюджетно путешествовать по России, поэтому ничего экзотического и дорогого, например, отелей со стеклянными крышами или рыбалки на Поное, мы не увидим. Из самого захватывающего, что предлагает нам анонс, это встреча в Териберке с русскими викингами - потомками поморов. Все остальное по стандартной программе: ледокол «Ленин», виды Мурманска, северное сияние, тундра.

Кроме одного - в этот раз медийные лица вместо ресторанов посетили самый северный в мире океанариум. Ему, как никакому другому заведению в области, досталось в период пандемии. Поэтому, чем больше людей будет ходить на представления ластоногих артистов, тем лучше.

Напомним: этой зимой Кировск посетили журналисты из Азии.

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