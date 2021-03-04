На трассе «Кола» под Оленегорском столкнулись две машины

Утром 4 марта две машины столкнулись две машины, авария произошла под Оленегорском. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия непогоды - сильных снегопадов, мороза и оттепели - очень опасны для водителей. Серьезные аварии случаются едва ли не каждый день.

Утром 4 марта две машины столкнулись две машины, авария произошла под Оленегорском.

- По предварительной информации, на 1283 километре федеральной автодороги «Колы» водитель, управляя автомобилем, не справился с управление допустил опрокидывание автомобиля на проезжую часть дороги в результате чего двигающийся за ним автомобиль допустил столкновение ним. В ДТП никто не пострадал. На месте работает экипаж ДПС. Устанавливаются все обстоятельства, - сообщил инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Марки столкнувшихся машин пока уточняюсь, один из автомобилей был грузо-пассажирским.

Напомним: под Североморском машина, пытаясь уйти от столкновения, сбила дорожного рабочего.

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