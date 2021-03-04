Гулявшего без штанов жителя Мурманска отправили в психбольницу

Как сообщили очевидцы, все случилось на улице Саши Ковалева, причем полуголого мужчину видели школьники. Фото: Скриншот видео.

Весной закономерно становится больше странных выходок. Яркий пример неадекватного состояния произошел в Мурманске.

Около двух часов дня 3 марта в Мурманске возле одного из магазинов заметили мужчину без штанов и без нижнего белья.

Как сообщили очевидцы, все случилось на улице Саши Ковалева, причем полуголого мужчину видели школьники.

- Мужчину сразу задержали и отправили в медицинское учреждение психологического профиля, - сообщили «КП» врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.

У правоохранителей есть основания предполагать, что у 47-летнего жителя Мурманска есть психологические проблемы. Сейчас в отношении мужчины проводится проверка, решается вопрос о возбуждении дела.

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