Житель Мурманск купил поддельный диплом об образовании для работы приставов

Подлог обнаружили в региональном УФССП, и материалы проверки передали в правоохранительные органы. Фото: Артем КИЛЬКИН

37-летний житель Мурманска купил поддельный диплом, чтобы устроиться на работу в УФССП Росси.

Подлог раскрылся во время проверки документов. Тогда же стали известны и обстоятельства произошедшего.

– В феврале 2020 года житель Мурманска за деньги приобрел диплом о начальном профессиональном образовании. Впоследствии он предъявил документ в УФССП России по Мурманской области, чтобы подтвердить свое соответствие квалификационным требованиям. Мужчина претендовал на должность младшего начальствующего состава и дальнейшее принятие на службу в органы принудительного исполнения, – сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Подлог обнаружили в региональном УФССП, и материалы проверки передали в правоохранительные органы. В отношении мурманчанина в региональном СКР возбудили уголовное дело по статье об использовании заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права. Во время следствия мужчина признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

На днях прокуратура Ленинского административного округа Мурманска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокурором в Ленинский районный суд Мурманска для рассмотрения по существу. Обвиняемому в случае признания его виновным грозит ограничение свободы на срок до 1 года, принудительные работы на срок до 1 года либо лишение свободы на тот же срок.

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