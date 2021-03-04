Дорогу на Териберку открыли

Перед открытием дорогу на Териберку почистили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 марта дорогу на Териберку и Туманный закрыли в очередной раз. Проехать до отдаленных населенных пунктов было невозможно из-за разбушевавшейся метели и сильного ветра, создающего переметы.

Чтобы водители не попали в снежный плен, их просто не пустили на опасный участок - дорога была закрыта с пяти утра.

Однако в 17.20 3 марта погода все-таки улучшилась, поэтому, как сообщили в "Мурманскавтодоре" путь стал свободен. Перед этим его привели в порядок.

- На закрытом участке работал одна комбинированная дорожная техника, три шнекоротора, один "КАМаз", один грейдер и один бульдозер, - уточнили в "Мурманскавтодоре".

Однако едущим в Териберку расслабляться рано: по данным синоптиков, снег будет идти до конца недели, а потом наступит похолодание.

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